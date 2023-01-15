ناصر العطية يتوج بلقب رالي داكار 2023 للمرة الخامسة في مسيرته

توج بطل الراليات القطري ناصر العطية، بلقب رالي داكار 2023، للمرة الخامسة في مسيرته والثانية توالياً بعد أن حسم صدارة النسخة الحالية من الرالي المقام في المملكة اليوم الاحد.
وجاء تتويج ناصر العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة التي أقيمت في الدمام بالمملكة حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثاً متأخراً بفارق 1:1.13 ساعة. وفق “أخبار 24”.