بأكثر من 111 مليار ريال.. “منظومة التنمية” تعتمد تمويلات خلال 2022 لتحفيز الاقتصاد

اعتمدت منظومة التنمية خلال العام المنصرم 2022 تمويلات بأكثر من 111 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد المحلي.
وحققت المنظومة التي تضم (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له)؛ عدة إنجازات خلال الربع الرابع من العام الماضي تمثلت في توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.
ودشّنت منظومة التنمية وفقا لتقرير صندوق التنمية الوطني، أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تلائم متطلبات السوق، كما أصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ووقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.
وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلًا تنمويًا استراتيجيًا لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي 14 مليار ريال خلال عام 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
عون السياحة للضيافة
من جانب آخر، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج “عون السياحة للضيافة” الذي يستهدف دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى (10) ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى (10) سنوات.
وفي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من (950) مليون ريال شملت قروضًا تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن وقطاعات أخرى، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من 6.3 مليار ريال.
دعم الشركات التقنية
ووقع بنك التنمية الاجتماعية بدوره اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة Lendtech التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتجاوز مستفيدو البنك خلال العام المنصرم 63 ألف فرد و8600 منشأة بقيمة تمويل بلغت 13 مليار ريال، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، فقد تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام المنصرم 72 مليار ريال ، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية. وفق “أخبار 24”.
وفي مجال التنمية الدولية قدّم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام المنصرم تمويلات بقيمة تجاوزت 3.5 مليار ريال، وافتتح 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، ووضع حجر الأساس لـ10 مشروعات وبرامج إنمائية في مختلف الدول لدعم مشروعات ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية الشقيقة والصديقة.