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جديد المحليات > لتقديم خدمات السكن والترفيه.. إنشاء أندية للبحارة بموانئ المملكة
15/01/2023   5:00 م

لتقديم خدمات السكن والترفيه.. إنشاء أندية للبحارة بموانئ المملكة

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أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “مراسي” للخدمات البحرية، اتفاقية إنشاء نادي البحارة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء رأس تنورة.

وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات السكن والترفيه لطواقم السفن المحلية والدولية والخطوط الملاحية العالمية، ورفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة لشركات الخطوط الملاحية وأطقم سفنها في الموانئ السعودية؛ حيث يتضمن المشروعُ تقديمَ عدد من الخدمات للبحارة، وأطقم السفن ومنها فندق يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات ومقاهٍ، ومطاعم مختلفة، ومتجر للسلع الغذائية، كما يضم ناديًا صحيًّا.

ويقدم النادي خدمات الصرافة والبنوك ويضم صالات ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات الصيدلانية والطبية المتكاملة، إلى جانب مركز للخدمات مع مواكبة كل جديد في هذا المجال وتطويره بشكل مستمر.

وفق “أخبار 24”.

لتقديم خدمات السكن والترفيه.. إنشاء أندية للبحارة بموانئ المملكة

جديد المحليات
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