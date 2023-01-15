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جديد المحليات > زراعة صمام جديد داخل صمام قديم لمريضة قلب بالمدينة المنورة
15/01/2023   5:02 م

زراعة صمام جديد داخل صمام قديم لمريضة قلب بالمدينة المنورة

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تمكن فريق طبي مختص بمركز أمراض وجراحة القلب “عضو تجمع المدينة المنورة الصحي”، من إجراء عملية ناجحة لزراعة صمام داخل صمام قديم لمريضة في العقد الرابع من العمر، عن طريق القسطرة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي بالمركز الدكتور فيصل آل ناصر، أن المريضة تُعاني منذُ الصغر حمى روماتيزمية في القلب، تسببت بتضيق شديد في الصمام الأورطي، وتم تغييره قبل ثمانية أعوام.

وأشار إلى أن المريضة حضرت للمركز وهي تُعاني تضيقا شديدا في الصمام الأورطي، وقصورا شديدا في أداء عضلة القلب، حيث تم زراعة صمام داخل الصمام القديم عن طريق القسطرة، ثم غادرت المركز بعد 48 ساعة وهي بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المركز خلال 2022م أجرى 818 عملية قلب مفتوح، و6093 قسطرة قلبية، و536 حالة لجراحة اليوم الواحد.

زراعة صمام جديد داخل صمام قديم لمريضة قلب بالمدينة المنورة

جديد المحليات
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