انخفاض الصفقات العقارية في الرياض بنسبة 26% خلال العام الماضي

سجل عدد الصفقات بمنطقة الرياض خلال عام 2022، انخفاضا بنسبة تصل إلى 26,4% مقارنة مع عدد الصفقات العقارية المبرمة في عام 2021.
وبلغ عدد الصفقات العقارية خلال العام الميلادي المنصرم، وفقا للمؤشرات العقارية التابعة لوزارة العدل، أكثر من 75 ألف صفقة مقابل 102,106 صفقات في العام الذي سبقه.
وأشارت إلى أن إجمالي الصفقات العقارية المبرمة خلال عام 2022م في منطقة الرياض، بلغ 75,151 صفقة عقارية من ضمنها 57,290 صفقة عقارات سكنية، و8,287 صفقة عقارات تجارية.
وأضافت أن منطقة الرياض شهدت بيع أكثر من 62 ألف قطعة أرض، و7,197 شقة، و4,484 أرضا زراعية، و389 بيتا، و162 معرضا/محلا، و105 فيلات، و59 عمارة، بالإضافة إلى 21 مرفقا، و20 استراحة، و14 مركزا تجاريا. وفق “أخبار 24”.