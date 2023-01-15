مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة واستقرار الوفيات والحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة،، اليوم (الأحد)، ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وانخفاض التعافي، مع استقرار الحالات الحرجة والوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصاءات تسجيل 19 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 5 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827391 إصابة بالفيروس.
وأضافت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 21 حالة، بارتفاع حالتين عن المسجل أمس، لترتفع حالات الشفاء إلى 815027 حالة.
كما أشارت الإحصاءات إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة، لتصل إلى 21، فيما جرى تسجيل حالتَيْ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات أيضاً نتيجة الفيروس إلى 9544 حالة. وفق “أخبار 24”.