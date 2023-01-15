أمير مكة يدشن الربط الإلكتروني بين الإمارة ومحافظاتها لتسريع إنجاز المعاملات

دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الربط الإلكتروني بين الإمارة ومحافظات المنطقة، وذلك من خلال نظام التعاملات الإلكترونية “أمين”، والهادف إلى تسهيل إرسال واستقبال المعاملات.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح قدّمه وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني عن النظام والهادف لتسريع إنجاز التعاملات والتسهيل على المراجعين وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح أنه لتحقيق ذلك الإنجاز جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في الإمارة والمحافظات التابعة لها، كما تم تجديد أجهزة وتمديدات الشبكات والبنية التحتية.
وسعياً من إمارة منطقة مكة المكرمة للتحول الرقمي فقد تم تطوير حزمة من البرمجيات والتطبيقات التي تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وإنجاز أعمال الإدارات المختلفة، ومن ذلك تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية، وموقعها على شبكة الانترنت، وأنظمة المشايخ والنواب والمعرفين، وتمكين الكفاءات، وتقييم الأداء الوظيفي، والقضايا القانونية.
وحرصت الإمارة على التوسع في الخدمات الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية لتمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.
وفق “أخبار 24”.