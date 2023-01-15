أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، الإطلاق التجريبي لنقاط قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات.
وأوضحت الهيئة أن الإطلاق التجريبي سيكون من خلال 4 محاور (المنشأة – المركبات – المستفيد – المخالفات والشكاوى)، وذلك ابتداءً من عام 2023 على المنشآت المرخصة من الفئة (أ).
وأبانت أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع تأجير السيارات بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية، إضافة إلى تطوير آلية تصنيف المنشآت لتكون وفقاً لجودة الخدمات المقدمة من قبل المنشأة، وتعزيز التنافسية في قطاع التأجير بين المنشآت المرخصة والراغبة في الدخول للنشاط.
يذكر أن الهيئة أعلنت بداية العام وصول المستفيدين من خدمة “العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات” إلى أكثر من 2.5 مليون مستفيد، والذي هدفت من خلاله الهيئة إلى حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد، وتسهيل عملية التنفيذ إلكترونياً.
وفق “أخبار 24”.