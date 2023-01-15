“فنون العمارة” تعيد “مقار” إلى المملكة من 20 يناير إلى 7 أغسطس

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، بالتعاون مع مؤسسة فن جميل، عن عودة “مقار” إلى المملكة خلال الفترة من 20 يناير إلى 7 أغسطس، وذلك بعد أن ظهر للمرة الأولى بالجناح الوطني السعودي في النسخة 17 من بينالي البندقية للعمارة 2021 في إيطاليا، كثاني مشاركات المملكة في البينالي.
وسيظهر “مقار”، عرضًا تجريبيًّا يستضيفه حي جميل -مجمع جدة الإبداعي- ويضم المعماريين حسام دقاق وبسمة كعكي وحصة البدر من أستوديو بوند، والقيمين الفنيين العالميين عظمة ريزفي ومرتضى فالي، وسيصاحب المعرض مجموعة من البرامج واللقاءات وورش العمل، وستكون متاحةً بشكلٍ مجاني للجمهور. وفق “أخبار 24”.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان: إن الهيئة تسعى عبر هذا التعاون إلى أن يكون للمعماريين حضور قوي في الحوار العالمي، الأمر الذي حققه “مقار” في مشاركته، حيث قدم فرصة جيدة للمعماريين في أستوديو بوند عام 2021.
وأوضح رئيس ومؤسس فن جميل فادي جميل، أن العمارة جزء لا يتجزأ من مهمة حي جميل، الذي أُعِدّ لتعزيز التبادل الثقافي عبر برامج تحتضن الإبداع وتسلط الضوء على الفن السعودي والعمارة.