“الوطنية للإسكان” تطلق مشروع “بيوت تلال” لمستحقي الدعم السكني بالمدينة المنورة

أطلقت الوطنية للإسكان “NHC” مشروع بيوت تلال بمجتمع المكيمن في المدينة المنورة؛ لمستحقي الدعم السكني؛ وذلك بالشراكة مع شركة تلال العقارية.
ويُوفّر “بيوت تلال” أكثر من 400 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 110 آلاف م2، متعددة المساحات والتصاميم؛ تتنوع بين الفلل والدوبلكس بتصاميم عصرية ونماذج متنوعة؛ وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 249 – 419 م2 للوحدة.
وكانت الوطنية للإسكان أعلنت، خلال نوفمبر من العام الماضي، دعمها لاستمرار تنمية القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة، عبر ضخ استثمارات تتجاوز 17 مليار ريال، وبحجم معروض عقاري يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية، ممتدة على مساحة تتجاوز 9.7 مليون متر مربع؛ لتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة. وفق “أخبار 24”.