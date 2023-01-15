برعاية خادم الحرمين.. “سلمان للإغاثة” ينظم منتدى الرياض الإنساني الشهر المقبل

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، وذلك خلال يومَيْ 20 و 21 فبراير 2023م، في الرياض.
ويأتي تنظيم المنتدى، كل عامين الذي تستضيفه المملكة بمشاركة نخبة من القادة والمانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار وقنوات الاتصال بين القادة والمانحين لتبادل الخبرات والأفكار والممارسات لتطوير العمل الإنساني، وطرح أبرز الفرص والتحديات بهدف تطوير حلول مبتكرة. وفق “أخبار 24”.
كما يهدف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستشراف وتطوير العمل الإنساني من خلال البحث العلمي وحوكمة جودة البيانات وتشجيع وإشراك الشباب في العمل التطوعي.