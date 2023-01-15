نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “السوق المالية” تطلق برنامج “تأهيل الخريجين” بعدة مسارات متخصصة
15/01/2023   11:09 م

“السوق المالية” تطلق برنامج “تأهيل الخريجين” بعدة مسارات متخصصة

+ = -
612

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد)، برنامج “تأهيل الخريجين المتفوقين” في دفعته الـ11 (2023-2024).

ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، تشمل المالية والمحاسبة والقانون والإدارة، حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية.

ويحصل الملتحق بالبرنامج على عدة المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة. وفق “أخبار 24”.

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 12 شهراً، تأهيل المتدربين من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها.

“السوق المالية” تطلق برنامج “تأهيل الخريجين” بعدة مسارات متخصصة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245950.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.