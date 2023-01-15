كريستيانو رونالدو قائدًا لنجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

منح رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شارة قيادة فريق موسم الرياض، الذي يضم نجوم الهلال والنصر أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على استاد الملك فهد الدولي يوم 19 يناير الجاري.
ونشر تركي آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليه: “الوعد إن شاءالله يوم 19 يناير.. لقاء فوق الخيال.. ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف إن شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد.. أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض.. وبعد الساعتين نوقف الهدنة”. وفق “أخبار 24”.
وسيلعب باريس سان جيرمان بكامل نجومه وعلى رأسهم الثلاثي: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار ضد فريق موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وسالم الدوسري نجم الهلال.
🎥 رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يمنح النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو شارة قيادة فريق موسم الرياض الذي يضم نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان pic.twitter.com/YtlgccLgPE
— سبورت 24 (@sporty_24) January 15, 2023