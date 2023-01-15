100 ألف غرامة والسجن.. “الجوازات” تجدد التذكير بعقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بالعقوبات النظامية على المنشأة المشغِّلة للوافدين المخالفين للأنظمة أو من تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها هي عمالة غيرها.
وأوضحت أن المنشآت التي ترتكب تلك المخالفات تتعرض لعدد من العقوبات؛ وهي غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأضافت أن العقوبات تتضمن أيضاً التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إنْ كان وافدًا.
ودعت “الجوازات” للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 لبقية المناطق.
وفق “أخبار 24”.