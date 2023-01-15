نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 100 ألف غرامة والسجن.. “الجوازات” تجدد التذكير بعقوبة تشغيل الوافدين المخالفين
15/01/2023   11:09 م

100 ألف غرامة والسجن.. “الجوازات” تجدد التذكير بعقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

+ = -
690

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بالعقوبات النظامية على المنشأة المشغِّلة للوافدين المخالفين للأنظمة أو من تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها هي عمالة غيرها.

وأوضحت أن المنشآت التي ترتكب تلك المخالفات تتعرض لعدد من العقوبات؛ وهي غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأضافت أن العقوبات تتضمن أيضاً التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إنْ كان وافدًا.

ودعت “الجوازات” للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 لبقية المناطق.

100 ألف غرامة والسجن.. "الجوازات" تجدد التذكير بعقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

وفق “أخبار 24”.

100 ألف غرامة والسجن.. “الجوازات” تجدد التذكير بعقوبة تشغيل الوافدين المخالفين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245954.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.