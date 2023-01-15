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جديد المناطق > أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق يومي الإثنين والثلاثاء
15/01/2023   11:08 م

أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق يومي الإثنين والثلاثاء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، عدداً من التنبيهات بشأن الحالة الجوية المتوقعة على بعض المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والقصيم، حتى الواحدة مساء غدٍ (الإثنين)، فيما تشهد مكة وتبوك والمدينة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي (الإثنين)، و(الثلاثاء).

وتوقع أن تشهد منطقتا الشرقية والحدود الشمالية استمرار حالة الضباب، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة من صباح الغد. وفق “أخبار 24”.

كما توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع جريان سيول على بعض المناطق في الرياض، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وعسير، والباحة، وجازان يومي (الإثنين)، و(الثلاثاء).

أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق يومي الإثنين والثلاثاء

جديد المناطق
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