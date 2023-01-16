طقس اليوم.. جريان سيول في أجزاء بالرياض وأمطار على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) في مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.
ونوه إلى أنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق، كما توجد فرصة لتساقط الثلوج وتكون الضباب على مرتفعات منطقة تبوك مع عدم استبعاد تكون الصقيع على الحدود الشمالية والجوف في الصباح الباكر.