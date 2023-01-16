القصيم: تهذيب روافد وادي الرُّمَة وتطويره كوجهة سياحية متميزة

أكد أمير القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، على الرغبة في تهذيب روافد وادي الرُّمَة وتطوير جوانبه؛ ليكون وجهة سياحية متميزة، حيث تحتضن المنطقة جزءاً كبيراً منه.
وأوضح أن العمل يجري بتنسيق عالٍ من فريق الوادي المشكَّل قبل 7 سنوات في مجلس المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخبراء لتحديث متطلب المستجدات بعد السيول الأخيرة للاستفادة منها.
وأضاف أن الجهات المعنية تعمل بمهنية عالية لخدمة الوادي كمعلم طبيعي وما فيه من مكونات طبيعية ومخزون مائي، لبحث كيفية الاستفادة منه. وفق “أخبار 24”.
واستمع أمير القصيم إلى شرح من رئيس فريق تطوير الوادي الدكتور صالح العامر، فيما يتعلق بالاستفادة من المياه التي تمر بالوادي في ريِّ المزروعات بعد معالجتها بمحطات التنقية.