تشافي بعد التتويج بالسوبر الإسباني: سعادتي لا توصف.. وأشكر الجمهور السعودي

أعرب مدرب برشلونة، تشافي عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس السوبر على حساب ريال مدريد أمس الأحد.
وتوّج برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بعدما تفوق بجدارة على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الفريق سعيد، وأنا 18 عامًا بهذا النادي لذا المشاعر محتلفة بتحقيق اللقب كمدرب، شعور لا يوصف”، مضيفًا: “تحقيق اللقب وأمام فريق كبير مثل ريال مدريد، أمر مختلف وسعيد لنا، والآن متبقي لنا 3 بطولات نريد أن نحققها”.
وتابع حديثه: “رئيس النادي راهن لأجل هذا المشروع، وأنا سعيد لأجله ولأجل النادي، وهذا اللقب لم يكن من السهل تحقيقه لذا نحن سعداء”، مضيفًا: “3 مواسم مضت الفريق لم يحقق بها إلا بطولة واحدة، لذا نريد هذه انطلاقة لتحقيق المزيد بالفترة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “لعبنا بشكل رائع، احتلينا خط الوسط بالكامل، ودافعنا بشكل رائع أمام هجوم ريال مدريد”، مستدركًا: “لدي ذكريات رائعة هنا أمام النصر والهلال، وأريد أن أشكر الجماهير السعودية دوما مميزة وحاضر”.