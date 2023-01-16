أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الدخل غير المكتسب والذي يشمل الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة يتم احتسابه عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً، كما يؤخذ بالاعتبار كل أنواع الدخل.
ونوهت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه تتم دراسة الأهلية ومدى استحقاق المستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.