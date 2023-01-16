بالفيديو والصور.. برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني في الرياض بعد إسقاط الريال بثلاثية

توّج برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بعدما تفوق بجدارة على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وسجل ثلاثية برشلونة كل من جافي وليفاندوفسكي وبيدري في الدقائق 33 و45 و69 من عمر المباراة، فيما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق بنزيما في الدقيقة 90+3.
وكاد برشلونة يسجل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط بعد تسديد قوية من ليفا اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الريال كورتوا.
وفي الدقيقة 17 حاول ريال مدريد أخذ زمام المبادرة وكاد بنزيما يسجل الهدف الأول بعد عرضية جيدة من ميندي لكن رأسية بنزيما مرت بجوار القائم.
فيما، سجل هدف برشلونة الأول جافي في الدقيقة 33 بعدما استغل تمريرة سحرية من النجم البولندي ليفاندوفسكي ليضع البرسا في المقدمة. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 45، عادل ليفا ليسجل الهدف الثاني للبرسا بعد استغلاله “أسيست” رائعًا من النجم الإسباني الشاب جافي.
وفي الدقيقة 69 سجل بيدري الهدف الثالث بعدما استغل عرضية رائع من نجم اللقاء الأول بيدري تسكن شباك كورتوا وسط سلبية كبيرة من دفاع ريال مدريد.
وفي الدقيقة 90+3، نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للريال لكن المتبقي من عمر اللقاء لم يسعف الريال لإدارك التعادل.
ويُشار إلى أن بطولة كأس السوبر الإسباني تقام للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة، وبتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.
من الرياض..🇸🇦
برشلونة يستعرض بثلاثية ✅
.. وتشافي المدرب يحقق لقبه الأول🏆
📺 استمتع مع البرشا🔽#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/zDollZfE1y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023
🎥 لحظة تتويج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني في الرياض 🔥#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الإسباني_بالرياض#SuperSupercopa 🇸🇦 🏆 pic.twitter.com/4YzZhTgNxQ
— سبورت 24 (@sporty_24) January 15, 2023
🎥 لاعبو #برشلونة يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز بكأس السوبر 🇪🇸🏆🔥#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الإسباني_بالرياض #SuperSupercopa 🇸🇦 🏆 pic.twitter.com/yNyE6UXA1u
— سبورت 24 (@sporty_24) January 15, 2023