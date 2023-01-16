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رياضة > بالصور.. أخضر السيدات يهزم جزر القمر بـ”ثنائية نظيفة” في البطولة الدولية
16/01/2023   8:15 ص

بالصور.. أخضر السيدات يهزم جزر القمر بـ”ثنائية نظيفة” في البطولة الدولية

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فاز المنتخب السعودي للسيدات على نظيره جزر القمر بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما (الأحد) في إطار منافسات البطولة الودية الدولية.

سجل هدفي المنتخب السعودي للسيدات كل من داليا عادل ونورا إبراهيم في الدقيقتين 34 و91 من عمر اللقاء.

كان المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، فاز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره موريشيوس في البطولة الودية الدولية.

ويسعى المنتخب السعودي النسائي للاستفادة من المشاركة في البطولة، من أجل دخول التصنيف الدولي للمنتخبات النسائية “تصنيف الفيفا” والذي يؤهله لخوض البطولات القارية والعالمية الرسمية.

يُذكر أن المنتخب السعودي النسائي تأسس لأول مرة العام الماضي 2022، تحت قيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب، لخوض 4 مباريات دولية مع منتخبات جزر سيشيل وجزر المالديف وبوتان “مرتين”.

أخضر السيدات

المنتخب السعودي

المنتخب السعودي

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أخضر السيدات يهزم جزر القمر بـ”ثنائية نظيفة” في البطولة الدولية

رياضة
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