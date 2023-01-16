مع نهائي السوبر الإسباني.. المسحل يشكر القيادة على استضافة الأحداث الرياضية العالمية

توج رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، وسعادة سفير مملكة إسبانيا لدى السعودية الباروا إيرانثو، ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم اللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، والذي جعل من المملكة العربية السعودية وجهة عالمية لاحتضان كبرى الفعاليات الرياضية آسيويًا وعالميًا. وفق “أخبار 24”.
كما وجه المسحل باسم الاتحاد السعودي، جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على حرصه ومتابعته لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى التي وضعت المملكة في مصاف الدول ذات القدرة على تنظيم الفعاليات الرياضية، لاسيما في قطاع كرة القدم بالمملكة.