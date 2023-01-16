مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والتعافي وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة،، اليوم (الإثنين)، ارتفاعا طفيفا في الإصابات الجديدة والتعافي، وانخفاض الوفيات، مع استقرار الحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصاءات تسجيل 31 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 12 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827422 إصابة بالفيروس.
وأضافت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا، إذ سجلت 34 حالة، بارتفاع 13 حالة عن المسجل أمس، لترتفع حالات الشفاء إلى 815061 حالة. وفق “أخبار 24”.
كما أشارت الإحصاءات إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة، لتصل إلى 21، فيما جرى تسجيل حالتة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات أيضاً نتيجة الفيروس إلى 9545 حالة.