فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث بالتدريب التقني الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضح المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب المهني خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريوس للفترتَيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية ستبدأ من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر [Adm.tvtc.gov.sa]بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.