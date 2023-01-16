نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > إعادة فتح طريق “عقبة التوحيد” بالنماص بعد إزالة انهيارات صخرية
16/01/2023   1:44 م

إعادة فتح طريق “عقبة التوحيد” بالنماص بعد إزالة انهيارات صخرية

+ = -
495

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، صباح اليوم (الإثنين)، فتح طريق “عقبة التوحيد” بمحافظة النماص.

وأضافت أنه تم فتح الطريق بعد إزالة الانهيارات الصخرية الناتجة عن هطول الأمطار، متمنية السلامة لمرتادي الطريق.

يذكر أن محافظة النماص شهدت في الساعات الماضية هطول أمطار، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول هذه الأمطار على المحافظة ذاتها اليوم ويوم غد.

وشملت توقعات المركز أن يصاحب هطول الأمطار بعض التأثيرات منها تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍ للرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

إعادة فتح طريق “عقبة التوحيد” بالنماص بعد إزالة انهيارات صخرية

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246043.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.