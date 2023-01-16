إعادة فتح طريق “عقبة التوحيد” بالنماص بعد إزالة انهيارات صخرية

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، صباح اليوم (الإثنين)، فتح طريق “عقبة التوحيد” بمحافظة النماص.
وأضافت أنه تم فتح الطريق بعد إزالة الانهيارات الصخرية الناتجة عن هطول الأمطار، متمنية السلامة لمرتادي الطريق.
يذكر أن محافظة النماص شهدت في الساعات الماضية هطول أمطار، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول هذه الأمطار على المحافظة ذاتها اليوم ويوم غد.
وشملت توقعات المركز أن يصاحب هطول الأمطار بعض التأثيرات منها تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍ للرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.