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جديد المحليات > نصائح من الدفاع المدني لتفادي المخاطر عند استخدام مدفأة الكيروسين
16/01/2023   1:44 م

نصائح من الدفاع المدني لتفادي المخاطر عند استخدام مدفأة الكيروسين

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وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، نصائح لتفادي المخاطر عند استخدام مدفأة الكيروسين في المنزل.

وأوضح الدفاع المدني، أنه للوقاية من أخطار مدفأة الكيروسين يجب: تعبئة المدفأة بالوقود خارج المنزل، ووضعها في مكانٍ بعيدٍ عن الممرات والأثاث، وإطفاؤها عند الخروج من المنزل أو الخلود إلى النوم، ومنع الأطفال من الاقتراب منها والعبث بها.

وكان الدفاع المدني قد حذر في وقت سابق من المخاطر التي قد تنجم عن الدفايات، مبيناً أن التدفئة بالفحم والحطب في الأماكن المغلقة يترتب عليها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه في فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث وفاة. وفق “أخبار 24”.

ونبهت بأن استخدام “مدفأة الغاز” أثناء النوم يؤدي إلى الاختناق إذا كانت الغرفة مغلقة، إضافة لخطر تسرب الغاز واحتمال نشوب حريق جراء ذلك، كما دعت لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام محولات الجهد والتوصيلات الكهربائية عند تشغيل “المدفأة الكهربائية”.

المديرية العامة للدفاع المدني

نصائح من الدفاع المدني لتفادي المخاطر عند استخدام مدفأة الكيروسين

جديد المحليات
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