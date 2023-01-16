الدجاج والبيض أكثر السلع ارتفاعاً.. والحديد الأكثر انخفاضاً في ديسمبر

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر ديسمبر 2022 مقارنةً بشهر ديسمبر 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وأبرز التقرير السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض، حيث جاء كلٌ من (بيض محلي، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، ودجاج مجمد مستورد “دو”، وحليب بودرة معلب “نيدو”، ورمان هندي، وزيت نباتي للقلي العربي)، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (فاصوليا خضراء، وملفوف أبيض، وهيل أمريكي، وفلفل أخضر بارد محلي، وهيل هندي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها. وفق “أخبار 24”.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (صابون بودرة للملابس تايد، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، وشماغ البسام، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أطفال) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (إصلاح سيارة “ميكانيكا”، وخياطة للنساء والبنات، وعباءة نسائية، ونفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال ديسمبر 2022 مقارنة بديسمبر 2021
|السلعة
|وحدة القياس
|متوسط السعر ديسمبر 2021
|متوسط السعر ديسمبر 2022
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|بيض محلي
|1 طبق
|15.93
|22.61
|41.93 %
|دجاج مجمد محلي (الوطنية)
|900 جم
|14.22
|19.21
|35.09 %
|دجاج مجمد مستورد (دو)
|900 جم
|14.49
|19.11
|31.88 %
|حليب بودرة معلب (نيدو)
|1.8 لتر
|63.43
|81.63
|28.69 %
|رمان هندي
|1 كجم
|11.8
|14.87
|26.02 %
|زيت نباتي للقلي (العربي)
|1.5 لتر
|17.18
|21.38
|24.45 %
|صلصة طماطم محلي (السعودية)
|135 جم
|1.59
|1.96
|23.27 %
|جبن كاسات محلي (المراعي)
|500 جم
|16.5
|20.02
|22.42 %
|ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|صابون بودرة للملابس (تايد)
|100 جم
|1.64
|1.93
|17.68 %
|فانلة داخلية نصف كم (الأصيل)
|1 فانيلة
|12.02
|13.44
|10.16 %
|شماغ البسام
|1 شماغ
|126.95
|137.45
|8.27 %
|حفائظ أطفال محلية (بامبرز)
|1 عبوة
|86.34
|73.14
|7.02 %
|ثالثاً: الخدمات
|تغيير زيت
|1 تكلفة
|90.09
|95.59
|11.6%
|شقة مفروشة
|1 أجرة
|270.05
|283.85
|11.5%
|كشف طبيب أطفال
|1 خدمة
|71.11
|73.76
|3.73 %
|كشف طبيب أطفال
|1 خدمة
|51.59
|53.03
|2.79 %
|رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|المكعبات
|40 كجم
|61.61
|72.59
|17.82 %
|شعير مستورد
|50 كجم
|70.59
|83.04
|17.64 %
|التبن أو الدريس
|1 بالة
|15.07
|16.76
|11.21 %
|غنم نجدي
|1 حبة
|1330.71
|1463.38
|9.97 %
|برسيم
|1 بالة
|22.65
|24.8
|9.49 %
|خامساً: السلع الإنشائية
|خشب أبلاكاش إندونيسي
|1م3
|2855.65
|3324.42
|16.42 %
|خشب تيك أفريقي
|1م3
|5391.07
|6156.98
|14.21 %
|ألومنيوم (حلق جنب سعودي)
|5.8 م
|82.65
|88.86
|7.51 %
|كيابل كهربائية 10 مم وطني
|1 م
|19.4
|20.42
|5.26 %
السلع الأكثر انخفاضاً خلال ديسمبر 2022 مقارنة بديسمبر 2021
|السلعة
|وحدة القياس
|ديسمبر 2021
|ديسمبر 2022
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|فاصوليا خضراء
|1 كجم
|14.77
|11.62
|21.33 %
|ملفوف أبيض
|1 كجم
|3.58
|2.93
|18.16 %
|هيل أمريكي
|1 كجم
|169.71
|137.97
|18.7 %
|فلفل أخضر بارد محلي
|1 كجم
|9.58
|8.09
|15.55 %
|هيل هندي
|1 كجم
|175.41
|148.6
|15.28 %
|ثانياً: السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
|إصلاح سيارة (ميكانيكا)
|1 أجرة
|91.2
|89.3
|2.08 %
|خياطة للنساء والبنات
|1 تكلفة
|60.05
|59.44
|1.02 %
|عباءة نسائية
|1 عباءة
|111.16
|110.5
|0.59 %
|نفقات تنظيف وكي الملابس بالمغسلة
|1 خدمة
|3.56
|3.55
|0.28 %
|ثالثاً: السلع الإنشائية
|حديد تسليح 8 مم وطني
|1 طن
|3639.91
|3263.72
|10.34 %
|حديد تسليح 10 مم وطني
|1 طن
|3647.58
|3313.57
|9.16 %
|حديد تسليح 16 مم وطني
|1 طن
|3368.77
|3104.26
|7.85 %
|حديد تسليح 18 مم وطني
|1 طن
|3368.63
|3104.43
|7.84 %