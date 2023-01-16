أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم (الاثنين)، إغلاق طريق “عقبة المحمدية” بمحافظة الطائف مؤقتًا، نظرًا لتساقط عدد من الصخور نتيجة هطول الأمطار.
وأضافت أن الإغلاق جرى بالتعاون مع الجهات الأمنية، داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الطرق الوعرة ومناطق تجمّع الأمطار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، فتح طريق “عقبة التوحيد” بمحافظة النماص، بعد إزالة الانهيارات الصخرية الناتجة عن هطول الأمطار، متمنية السلامة لمرتادي الطريق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن محافظتي الطائف والنماص شهدتا في الساعات الماضية هطول أمطار مصحوبة برياح سطحية ونشطة.