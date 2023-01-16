مطار الملك عبدالعزيز يتصدر مطارات المملكة في تقرير الأداء لشهر ديسمبر

تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فئة المطارات الدولية في تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، وذلك لشهر ديسمبر 2022م.
ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها اتبعت مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً.
وأوضحت أن مطار الملك عبدالعزيز حصل على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام وصلت إلى 64%.
وأضافت أن مطار الملك فهد الدولي حصد المركز الأول بنسبة 91% في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 91%، فيما يتعلق بنسب تحقيق مستهدفات البرنامج.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، يليه مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي بنسب تحقيق مستهدفات البرنامج.
وحصل مطار الجوف على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وحقق مطار بيشة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك.