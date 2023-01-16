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جديد المحليات > “النقل”: 15 يومًا متبقية على الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي
16/01/2023   1:44 م

“النقل”: 15 يومًا متبقية على الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، أنه يتبقى 15 يوما على إطلاق مشروع خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي.

وذكرت أن الرصد الآلي سيبدأ اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، لعدد من المخالفات وهي تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

وأكدت أن الرصد سيسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي. وفق “أخبار 24”.

“النقل”: 15 يومًا متبقية على الرصد الآلي لمخالفات حافلات النقل المتخصص والتعليمي

جديد المحليات
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