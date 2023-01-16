أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10 ملايين متر مكعب ولمدة 34 يوماً، بمعدل تصريف 4 أمتار مكعبة بالثانية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه جرى فتح بوابات سد وادي رابغ، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأبان أن لجنة فتح بوابات السد والمكونة من عدة جهات حكومية باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي بعد موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لفتح بوابات السد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍ يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
لمدة 34 يوماً.. فتح بوابات سد #وادي_رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب https://t.co/ChQifHZ4sO pic.twitter.com/DeSDp05QOJ
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 16, 2023
وفق “أخبار 24”.