نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لمدة 34 يوماً.. فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب
16/01/2023   5:03 م

لمدة 34 يوماً.. فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب

+ = -
534

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف كمية 10 ملايين متر مكعب ولمدة 34 يوماً، بمعدل تصريف 4 أمتار مكعبة بالثانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه جرى فتح بوابات سد وادي رابغ، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى وادي رابغ، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأبان أن لجنة فتح بوابات السد والمكونة من عدة جهات حكومية باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي بعد موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لفتح بوابات السد، وذلك للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍ يغير مجرى الماء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

سد وادي رابغسد وادي رابغ

وفق “أخبار 24”.

لمدة 34 يوماً.. فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 10 ملايين متر مكعب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246082.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.