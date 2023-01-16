بعد تخفيضها لـ 87.4 ريال.. هذه تغطيات وثيقة التأمين الشامل للمعتمرين من الخارج

نوهت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الإثنين)، بتخفيض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة، والتغطيات التي تشملها الوثيقة.
وذكرت أن قيمة الوثيقة انخفضت من 235.57 ريال إلى 87.4 ريال، ويحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من الخارج، وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم.
وأبانت أن التغطيات الصحية للحالات الطارئة تشمل العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى، وإصابات الحـوادث المرورية، وحالات غسيل الكلى الطارئة، والحمل والولادة الطارئين، وحالات الأسنان الطارئة، والإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.
وأضافت أن التغطيات العامة شملت حالات العجز الكلي الدائم العرضي، والـوفاة بسبب الكوارث الطبيعية، وإعادة جثمان المتـوفى إلى بلده، وحالات الـوفاة العرضية، والدية الصادرة بحكم قضائي.
ولفتت إلى أن الوثيقة شملت أيضا تغطيات متعلقة بالسفر مثل تعويض تأخر الرحلة، وتعويض إلغاء الرحلة، مؤكدة أن هذه التغطيات خاصة بالشخص المؤمن له ضمن وثيقة تأمين العمرة، وحدود المنفعة حتى 100 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.