“حساب المواطن” يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على دفعة يناير

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الإثنين)، بَدْء تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ62 الخاصة بشهر يناير 2023.
وأوضح البرنامج أنه يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لتلك الدفعة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.
يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق إيداع مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة 62 بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.