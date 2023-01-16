20 ألف دعوى مرورية استقبلتها المحاكم خلال 1444هـ

استقبلت محاكم الدرجة الأولى في المملكة نحو 225 ألف قضية عامة خلال العام الجاري 1444هـ، وتصدرت قضايا المطالبات المالية القائمة بنحو 74 ألف قضية، تلتها دعاوى المنقول بـ43 ألف قضية، ثم دعاوى الإثباتات العامة بـ 34 ألف دعوى.
وأظهرت إحصاءات وزارة العدل، أنه تم رفع نحو 20 ألف دعوى مرورية ونحو 11 ألف دعوى خاصة بالعقار وأكثر من 500 دعوى عرضة، بخلاف نحو 42 ألف قضية متنوعة.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 65 ألف قضية، ثم مكة المكرمة بـ 58 ألف قضية، والشرقية بـ 29 ألف قضية، وعسير بـ 18 ألف قضية، والمدينة المنورة بـ 13 ألف قضية، فيما سجلت محاكم منطقة القصيم نحو 8 آلاف، وتبوك 6 آلاف وحائل 5 آلاف والحدود الشمالية 2.4 ألف قضية. وفق “أخبار 24”.