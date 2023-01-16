شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة محايل يتقدمهم المحافظ محمد القرقاح، جثمان شهيد الواجب منسوب القوات المسلحة الرقيب أول محمد الصبيحي، الذي استُشهد على الحد الجنوبي.
وأُديت الصلاة على جثمان الشهيد “الصبيحي” بجامع محمد الفلقي بحي الحيلة بمحافظة محايل، وشارك في دفنه، جمع كبير من رجال القوات المسلحة والقيادات الأمنية.
ونقل محافظ محايل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد؛ سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، منوهين إلى فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن الغالي.
وفق “أخبار 24”.