بمشاركة وزراء وخبراء.. انطلاق مؤتمر “الزكاة والضريبة” في 8 فبراير

ينطلق في 8 فبراير المقبل، مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، بحضور وزراء ومسؤولين ومتخصصين سعوديين ودوليين، لمناقشة التجارب العالمية في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، وبحث مستقبل رقمنة هذه القطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تنظم المؤتمر إنه سيعقد في العاصمة الرياض على مدار يومين، تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، وسيشهد 16 جلسة حوارية.
وأضافت أن المؤتمر يشهد مشاركة وزراء المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والنقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية الدكتور كونيو ميكوريا.
كما يشارك في المؤتمر، وفق الهيئة، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، ومدير الامتثال والتسهيل في منظمة الجمارك العالمية براناب كومار داس.
وأبانت أن المؤتمر يشارك فيه أيضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الخليج العربي الطيب آدم، ومسؤولون دوليون ومحليون آخرون.
وأشارت الهيئة إلى أنها تهدف من خلال المؤتمر إلى تبادل الخبرات والأفكار بين أصحاب الخبرة والمعرفة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز العلاقات بين أصحاب المصلحة والمهتمين بمختلف فئاتهم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن ورش العمل المصاحبة للمؤتمر تبرز كأحد أهم أنشطة المؤتمر، والتي تضم عقد أكثر من 30 ورشة عمل، تسعى الهيئة من خلالها إلى تعزيز الثقافة الزكوية والضريبية والجمركية، والإسهام في رفع مستوى الامتثال، والتوعية العامة، للمكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، وجميع المهتمين.