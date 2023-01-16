تقدم المملكة في تصنيف المؤشرات الدولية في "التدريب" و "التوازن بين الجنسين"

أحرزت المملكة تقدماً في تصنيف المؤشرات الدولية في مجالي “التدريب” و “التوازن بين الجنسين”، كما حلت بالمركز الـ16 في مؤشر حافزيه العمال.
وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المملكة تقدمت 22 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين لتحقق المركز الـ14 عالميا، كما تقدمت 12 مرتبة في مؤشر التدريب المهني لتحقق المركز الـ9 عالميا، وفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من جامعة الـ IMD.
وأضافت أن المملكة تقدمت 10 مراتب في مؤشر تساوي الأجور للعمل المماثل لتحقق المركز الـ16 عالميا، كما تقدمت 12 مرتبة في مؤشر نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وذلك وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدى العالمي للاقتصاد.
وفق “أخبار 24”.