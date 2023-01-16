شرعت أمانة المنطقة الشرقية في مشروع تطوير ساحة الكورنيش بالخبر، وذلك ضمن خطط الأمانة في تعزيز جودة الحياة مع الحفاظ على قيم الاستدامة، وإحداث التوازن المطلوب بين التطوير العمراني والبيئة على حد سواء.
وأوضحت أمانة المنطقة أن مشروع التطوير يقام على مساحة تتجاوز 8000 م2، ويضم مسرحًا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 20 موقعًا للجلوس، فيما سيتم زراعة 70 شجرة، وأكثر من 6000 زهرة، إضافة لأعمدة الإنارة الجمالية، ومواقف تتسع لعدد 52 سيارة.
وبينت أن تصميم المشروع سيجعله من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر وأكثرها جاذبية، مما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة.
وفق “أخبار 24”.