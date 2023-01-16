نائبة وزير السياحة: المنافسة مع دبي صحية

تناولت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، ملامح الاستراتيجية العامة لتعزيز قطاع السياحة والقدرات التنافسية.
وأوضحت، خلال لقاء مع شبكة CNN الأمريكية، أن المنافسة بمجال السياحة في المنطقة، وتحديدًا مع دبي، أمر صحي وجيد، مشيرة إلى أن المنطقة تشكل نقطة جذب للعالم.
وقالت: “نحن أقوى معًا”، مبرهنة على ذلك بأن العلامات التجارية الكبرى دائمًا ما توجد بشارع واحد، ليقينها بأن هذا الأمر سيجذب الناس إلى هذه النقطة.
وأشارت نائبة وزير السياحة إلى جهود فتح أسواق جديدة، حيث أكدت أن مبادرة “زر السعودية” استطاعت فتح 15 سوقًا دوليًا عبر الوجهات الرئيسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا أو آسيا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أهمية الشراكات التجارية، حيث عقدت المملكة شراكة مع “Trip” لتصميم حزم للعملاء الصينيين عند فتح السوق الصيني، مؤكدة أن هناك 80 مرشدًا سياحيًا تدربوا على لغة الماندرين، كما أن هناك 60 آخرين تدربوا على الألمانية.
عن المنافسة مع #دبي.. نائبة #وزير_السياحة: العلامات التجارية الكبرى تحب الوجود في شارع واحدhttps://t.co/kuB4pNcT74 pic.twitter.com/8Dw05wnuIv
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 16, 2023