صربيا تدعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030

أعلنت صربيا اليوم (الاثنين) دعمها استضافة المملكة لمعرض إكسبو الدولي 2030، ورغبتها في إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الرياض.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية جاقودا لازاريفيتش، خلال لقائها أمين عام اتحاد الغرف السعودية، حسين العبدالقادر، أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنظيم الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال.
وأشارت إلى وجود العديد من فرص التجارة والاستثمار المشترك بين البلدين خاصة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات.
فيما أكد العبدالقادر أهمية مشاركة صربيا في فرص رؤية2030، منوهاً بحجم تطور التبادل التجاري بين البلدين، وداعياَ لفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة والتقنيات البيئية.
وبلغ التبادل التجاري بين المملكة وصربيا 283 مليون ريال عام 2021 محققاً نمواً بنسبة 87% عن العام الذي سبقه.
يذكر أن المملكة منذ إعلانها استضافة المعرض تسارعت الدول من أجل إعلان تأييدها طلب المملكة استضافة الحدث العالمي، ومن هذه الدول: الإمارات، ومصر، والأردن، والجزائر، والسودان، وسيراليون، وجنوب السودان، والعراق، والمالديف، وتايلاند، والمغرب، والنرويج، وموريتانيا، واليونان، ومدغشقر، وجمهورية القمر المتحدة، وفرنسا، وإندونيسيا، وغينيا بيساو، وتركمانستان، وناميبيا، وتنزانيا، والجابون، وغامبيا، وجنوب السودان، وكوبا، وجمهورية الكونجو برازافيل، والكاميرون، والإكوادور، وكوبا، وتركيا، وأفريقيا الوسطى، وأرمينيا، وكينيا، وبوروندي، وأوغندا، ومدغشقر، وباكستان، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والنيجر، والصين.
وفق “أخبار 24”.