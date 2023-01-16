لجنة تنفيذية لمتابعة المشاريع المتعثرة بالقصيم

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بتشكيل لجنة تنفيذية تتولى متابعة المشاريع المتعثرة في المنطقة.
وأكد أمير “القصيم”، خلال رئاسته اليوم (الإثنين) اجتماع مديري الجهات الحكومية المشاركة بعضوية لجنة متابعة ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، أهمية مشاريع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لجنة متابعة ومساندة مشاريع القطاع الخاص المتعثرة ستقوم بمهامها لمتابعة تلك المشاريع وإيجاد الحلول لمعالجة أسباب تعثرها.
وأشار إلى تأسيس قاعدة معلومات لحصر جميع مشاريع القطاع الخاص والتحقق من أسباب تعثرها وإيجاد الحلول، ومعالجة التشوه البصري لجميع مدن ومحافظات المنطقة، موجّهًا بأن تتولى اللجنة التنفيذية إعداد التوصيات والمتابعة الميدانية والرفع بها لسرعة إيجاد الحلول المناسبة.
واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على الأدوار المقترحة التي ستقوم بها لجنة متابعة ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، ومساعي تذليل التحديات التي تواجهها، إلى جانب الاطلاع على دور اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الرئيسة التي يرأسها أمير القصيم لوضع قاعدة بيانات كاملة للمشاريع الخاصة المتعثرة بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.