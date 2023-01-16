ضبط منازل واستراحات ومحطات تعدت على عدادات كهرباء المساجد

ضبطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من المزارع واستراحات ومحطات وقود ومنازل خاصة ومحلات تجارية لاستغلالها لتيار الكهرباء الخاص بالمساجد في مكة.
وأوضحت الوزارة أنها أزالت 290 تعديا من التعديات التي تم رصدها على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد والجوامع في منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المختصة بإدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها بفرع الوزارة قامت بإزالة التعديات وإعداد المحاضر الرسمية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإحالة المعتدين للجهات المختصة لمحاسبتهم وفق النظام.
ولفتت إلى أنها وقفت على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قبل مراقبي ومراقبات فرع الوزارة بالمنطقة، حيث تم ضبطها وتوثيقها وإعداد المحاضر الرسمية لاستكمال رفعها للجهات المختصة للمطالبات المالية وبأثر رجعي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تواصل العمل عبر الجولات الرقابية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه أو استغلال مرافق المساجد وممتلكها لغير ما خُصصت له.