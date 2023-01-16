1.4 تريليون ريال حجم الاستثمارات الصناعية حتى نوفمبر 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الإثنين)، النشرة الشهرية للصناعة والتعدين لشهر نوفمبر من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى نوفمبر الماضي بلغ 1.41 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10742 مصنعاً.
وأوضحت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية نوفمبر بلغ 2201 رخصة، منها 1371 رخصة محجر مواد بناء، و589 رخصة كشف، و172 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 حتى نهاية نوفمبر بلغ 885 ترخيصاً، باستثمارات بلغت 29.7 مليار ريال، بينما بدأ 989 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، باستثمارات بلغت أكثر من 28.4 مليار ريال، فيما خلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 41.159 فرصة وظيفية.