بقيادة كريستيانو رونالدو.. الكشف عن قائمة فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان

أعلن مدير فريق موسم الرياض، ونجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف، عن قائمة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، لمواجهة باريس سان جيرمان، الخميس القادم على “كأس موسم الرياض” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.
وضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من محمد العويس وأمين بخاري. إلى جانب اللاعبين “عبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وسلطان الغنام، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو”.
بالإضافة إلى سالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وتاليسكا، وبيتي ماريتينز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، استقبل مساء الأحد، قائد فريق موسم الرياض، لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ومنح تركي آل الشيخ، اللاعب رونالدو، شارة قيادة الفريق الذي سيلاقي فريق باريس سان جيرمان، مساء الخميس المقبل، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وأوضح “آل الشيخ” إن نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف سيتولى مهمة مدير فريق كأس موسم الرياض خلال المباراة، مؤكدًا في ذات الوقت أن تشكيلة الفريق ستعلن غدا من قبل الشنيف والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.
وجاء فريق موسم الرياض كالتالي:
وستصاحب المباراة أنشطة ترفيهية وعروض ضوئية وألعاب نارية تسهم في خلق جو من المرح للجمهور الذي يتوقع أن يملأ مقاعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يعِد موسم الرياض 2022 جمهوره بمواصلة إمتاعهم بأحداث تفوق الخيال، حيث تستمر مناطقه في إبهار الزائرين بالمفاجآت المتتالية، وتقديم مزيج من التجارب العالمية والمحلية الشيقة. وفق “أخبار 24”.