شاهد.. تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك

شهد جبل اللوز في منطقة تبوك مساء اليوم تساقطا للثلوج، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
ويعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في المملكة، مما يجعله مقصدا للزائرين من داخل وخارج المملكة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار حالة هطول الأمطار والثلوج على منطقة تبوك هذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.
تساقط الثلوج على #جبل_اللوز في منطقة #تبوكhttps://t.co/vmhiuqnKOR pic.twitter.com/MRgdxDQD03
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 16, 2023
وفق “أخبار 24”.