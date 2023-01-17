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جديد المحليات > شاهد.. تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك
17/01/2023   7:32 ص

شاهد.. تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك

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شهد جبل اللوز في منطقة تبوك مساء اليوم تساقطا للثلوج، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

ويعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في المملكة، مما يجعله مقصدا للزائرين من داخل وخارج المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار حالة هطول الأمطار والثلوج على منطقة تبوك هذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك

جديد المحليات
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