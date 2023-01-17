وزير المالية: نتوقع انخفاض التضخم بالمملكة إلى 2.5% خلال 2023

استعرض وزير المالية محمد الجدعان، توقعاته لاقتصاد المملكة ومستويات التضخم خلال العام الجاري.
وقال الجدعان، خلال مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة بمنتدى دافوس، إنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في المملكة إلى نحو 2.5 أو 2.6% خلال العام الجاري من 3.3% في 2022.
وأكد أن المملكة اتخذت بالفعل عدة خطوات لكبح التضخم الذي شهد ارتفاعًا عالميًا واضحًا منذ جائحة كورونا، أبرزها وضع سقف لأسعار الوقود للمساهمة في استقرار الأسعار.
وبشأن أسعار النفط، أكد وزير المالية أن المملكة تستهدف استقرار سوق النفط، وتجنب حدوث صدمات تنعكس سلبًا على المنتجين والمستهلكين والاستثمارات النفطية والاقتصاد بشكل عام.
وشدد على أن العالم بحاجة لمزيد من التعاون وتجنب التوترات العالمية، مؤكدًا أن المملكة تلعب دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بحكم ما تملكه من علاقات عميقة مع الجانبين.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت، أمس (الأحد)، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع بنسبة 3.3% خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
Saudi Arabia can bridge the gap between the U.S. and China, Finance Minister tells CNBC’s @_HadleyGamble pic.twitter.com/GgfG3cIiLI
— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) January 16, 2023
وفق “أخبار 24”.