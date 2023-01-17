سلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، شيكاً بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب.
وقدم السفير الواصل هذا الشيك كدعم مالي من المملكة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب، ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهـاب وخطته التنفيذية والأنشطة المقررة للمشروع.
وأكد الواصل تقدير المملكة الدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف.
وشدد على استمرار المملكة في بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهـاب إقليمياً ودولياً.
وفق “أخبار 24”.