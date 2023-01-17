حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، حفل الدورة السادسة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه.
وكرم الأمير فيصل، الفائزين بالجائزة، على النحو التالي:
فئة دروع الوزارات:
– المستوى الذهبي تسلمه وزير الصحة فهد الجلاجل.
– الدرع الفضية تسلمها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبو اثنين.
– درع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الفضي تسلمها نائب وزير الاتصالات هيثم العوهلي.
– درع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المستوى الفضي تسلمها الوزير ماجد الحقيل.
فئة دروع المنشآت التابعة للوزارات:
– درع المستوى الذهبي تسلمها نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ممثلاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.
– درع المستوى الفضي تسلمها كل من الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس.
فئة المنشآت الصحية الحكومية:
– الدرع الفضية تسلمها المدير التنفيذي للشؤون الإدارية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية اللواء سعود الشهري.
– درع المستوى الفضي تسلمها المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور صالح الغفيلي.
فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة:
– الدرع الفضية تسلمها الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات المهندس منصور القسومي.
– الدرع الفضية تسلمها الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات المهندس يحيى أبو شال.
فئة المنشآت الخدمية الكبيرة:
– الدرع الفضية تسلمها الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران.
– الدرع الفضية عن فئة غير الربحي تسلمها المدير العام للمعهد الوطني للتدريب الصناعي وليد الخضير.
– الدرع الفضية عن الجمعيات الخيرية تسلمها رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء (تفاؤل) محمد العفالق.
وعبر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر عن تشرفه بالحضور نيابة عن الملك سلمان لحفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيداَ بالتنافسية العالية بين القطاعات المشاركة على المستوى الحكومي والخاص والقطاعات غير الربحية والاستحقاق للفائزين بالجوائز.
وأكد الأمير فيصل أن هذه العطاءات جاءت بفضل الله ثم بفضل توجيهات قيادة المملكة في تقديم الدعم والمساعدة، لتحقيق التميز المؤسسي والوصول لمستويات عالمية، مقدماً الشكر للوزراء المشاركين في الحفل وللهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وفق “أخبار 24”.