“الجدعان”: هناك حاجة للتعامل مع الابتكار الرقمي وتطوير سبل مكافحة غسيل الأموال

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن هناك حاجة للتعامل مع الابتكار الرقمي كأولوية وتوفير مساحة للمبتكرين.
وأضاف خلال كلمته في جلسة “المؤسسات المالية الابتكار تحت الضغط” ضمن فعاليات منتدى دافوس 2023، أن هناك مجالا لتقديم الفرص فيما يتعلق بالابتكار، مؤكدا أن المؤسسات التقليدية تحتاج للابتكار من أجل أن يتأكدوا من أنهم لن يتخلفوا عن الركب، كما يجب معرفة حاجة القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بهذا الشأن.
ولفت إلى أن مجموعة العشرين أطلقت العديد من المبادرات من أجل مساعدة الجهات التنظيمية على الابتكار الرقمي، مشددا على ضرورة توفير مساحة للمبتكرين والاختبارات التجريبية ووظائف تشغيلية حية.
وعلق “الجدعان” على الخسائر التي تحدث في مجال الابتكار والعملات الرقمية، مؤكدا أن هذه الخسائر تعد جرس إنذار للجهات التننظيمية للوعي والانتباه لمثل هذه المخاطر ومواجهتها.
ولفت إلى أن العملات الرقمية لها مخاطر تتعلق بالخصوصية وسرية المعلومات، مضيفا أنه يجب على المبتكرين والقطاع الخاص سواء كانت بنوكا أو مؤسسات مالية التفكير في حلول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات غير الشرعية التي تستخدم التكنولوجيا في تنفيذ جرائمها.
وأضاف أنه يجب على البنوك المركزية التي تعتزم إصدار عملات رقمية أن تدرك أن هناك مساومة متعلقة بخصوصية البيانات لكل حاملي هذه العملات، ولذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين الجهات التنظيمية والمبتكرين لمواجهة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية، لافتا إلى أن الإعفاءات الضريبية على السندات الخضراء يمكن أن تساهم في تحفيز الاستثمار الأخضر.
الجدعان: على المؤسسات المالية التقليدية مواكبة الابتكار التقني وفهم حاجات القطاعين الخاص والحكومي#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/orZI1gh94v
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023
#وزير_المالية: هناك حاجة للتعامل مع الابتكار الرقمي، وهناك الكثير من الفرص في مجال الابتكار#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/rsXMtZEjHa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023
#وزير_المالية: للحكومات والجهات التنظيمية دور كبير في تحفيز الاستثمارات الخضراء، وعلى المجتمع الدولي تحفيز الاستثمار في الحلول التحويلية#المملكة_في_دافوسhttps://t.co/3YFeT1Mhsa pic.twitter.com/tHxysVfAeq
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023
#وزير_المالية: يمكننا استخدام التكنولوجيا بشكل يصب في مصلحة الحكومات لمحاربة غسل الأموال وإدارة الأزمات#المملكة_في_دافوسhttps://t.co/PWexjR5FRv pic.twitter.com/7Ja9i6txol
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023
وفق “أخبار 24”.