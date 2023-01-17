تدخل عاجل من مستشفى الملك فهد بجدة ينقذ حياة فتاة تعرضت لحادث

قالت صحة جدة، إن مستشفى الملك فهد بالمحافظة، أجرى تدخلاً جراحياً عاجلاً أسهم في إنقاذ حياة فتاة عشرينية تعرضت لحادث مروري مروع استغرق 5 ساعات في غرفة العمليات وتكلل بالنجاح.
وأوضحت أن المستشفى استقبل الحالة وجرى عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود إصابات متعددة بجسم المريضة مع انخلاع وكسر حاد بفقرات الرقبة الرابعة والخامسة مما قد ينتج ضيقا شديدا في التنفس وعدم حركة الأطراف الأربعة معاً.
وأشارت إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة قرر على الفور إدخال المريضة لقسم العمليات وإجراء التدخل الجراحي العاجل الذي جرى فيه عمل شد رقبي هيكلي وإعادة الخلع الرقبي جراحياً، وتثبيت الكسر والفقرات المتضررة بأجهزة خاصة بعمليات جراحة المخ والأعصاب. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه تم بعد إجراء العملية نقل المريضة لقسم العناية المشددة نظراً لخطورة الحالة والاحتياج للمتابعة الدقيقة من قبل الطواقم الطبية، وتم تماثل المريضة للشفاء التدريجي وهي في تحسن مستمر.